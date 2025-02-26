التعادل يحسم مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الاتحاد والخليج، في اللقاء الذيث جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفيين "دوري روشين".

وسجل هدف الاتحاد الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الرحمن العبود في الدقيقة 78 من عمر المباراة، قبل أن يعادل كونستانتينوس فورتونيس النتيجة للخليج في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد شريف، الذي حل بديلا في الدقيقة 86 من عمر المباراة بدلا من مراد الهوساوي.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد نقاطه إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي ، بينما رفع الخليج رصيده إلى النقطة رقم 28 نقطة في المركز التاسع.