هالاند يقود مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

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هالاند يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه أمام توتنهام

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره توتنهام، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق مان سيتي رصيده إلى النقطة رقم 47 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة رقم 33 في المركز ال 13 بجدول الترتيب.

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، جيرمي دوكو.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، أرشي جراي، كيفين دانسو، أينوما يودوجي.

خط الوسط: ماديسون، رودريجو بنتانكور، لوكاس بيرجفال.

خط الهجوم: برينان جونسون، ماتيس تيل، ويلسون أودوبيرت.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: عرضية من دوكو لاعب مان سيتي لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 12: هالاند يحرز الهدف الأول لمان سيتي في مرمى توتنهام.

الدقيقة 25: فرصة خطيرة لصالح توتنهام يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 34: خطأ لصالح عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 35: عمر مرموش يسدد الركلة الثابتة ولكن كرته تصطدم بالحائط البشري.

الدقيقة 44: فرصة خطير لصالح توتنهام، بعد عرضية من لاعب توتنهام يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة قوية من دوكو لاعب مان سيتي ولكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 56: تسديدة من لاعب توتنهام من داخل منطقة جزاء السيتي ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 62: تسديدة من لاعب فريق توتنهام، تصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 63: رأسية قوية من لاعب فريق توتنهام، يتصدى لها حارس مان سيتي.

الدقيقة 69: تسديدة قوية من بابي سار لاعب توتنهام، يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 74: خروج عمر مرموش ونزول فيلا فودين.

الدقيقة 81: خطأ لفريق مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 88: تسديدة من سافينيو لاعب مان سيتي يتصدى لها حارس مرمى توتنهام.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: هالاند يحرز الهدف الثاني للسيتي، لكن الحكم يلغي بداعي وجود لمسة يد على اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند.

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة.