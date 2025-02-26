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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل فريق مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، جيرمي دوكو.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، أرشي جراي، كيفين دانسو، أينوما يودوجي.

خط الوسط: ماديسون، رودريجو بنتانكور، لوكاس بيرجفال.

خط الهجوم: برينان جونسون، ماتيس تيل، ويلسون أودوبيرت.

أبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: عرضية من دوكو لاعب مان سيتي لكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 12: هالاند يحرز الهدف الأول لمان سيتي في مرمى توتنهام.

الدقيقة 25: فرصة خطيرة لصالح توتنهام يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 34: خطأ لصالح عمر مرموش من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 35: عمر مرموش يسدد الركلة الثابتة ولكن كرته تصطدم بالحائط البشري.

الدقيقة 44: فرصة خطير لصالح توتنهام، بعد عرضية من لاعب توتنهام يتصدى لها إيدرسون حارس مان سيتي.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.