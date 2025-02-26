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عمر مرموش أساسيًا... تشكيل مانشستر سيتي لموقعة توتنهام

09:04 م الأربعاء 26 فبراير 2025

مانشستر سيتي

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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد توتنهام، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد الدولى المصرى عمر مرموش في التشكيلة الأساسية للمباراة، بجانب عودة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد غيابه عن المشاركة في لقاء ليفربول الأخير.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، جيرمي دوكو.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

البدلاء: البدلاء: أورتيجا، ناثان آكي، جريليش، دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا، فودين، ريكو لويس، مكاتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعه والنصف بتوقيت القاهرة.
ويذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 2، بتعليق خليل البلوشي.

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