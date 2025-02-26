بسبب محمد صلاح.. الحاج ضيوف يهاجم جيمي كاراجر

برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. ميدو في السعودية..

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقي اللاعب الإنجليزي السابق جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، هجومًا حادًا من الأسطورة الأفريقية الحاج ضيوف، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بالتقليل لبطولة كأس أمم أفريقيا مقارنة بدوري الأمم الأوروبية.

ماذا قال جيمي كاراجر عن محمد صلاح وبطولة أمم أفريقيا؟

صرّح كاراجر منذ أيام بأن محمد صلاح غير مرشح للفوز بالكرة الذهبية بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، وذلك لأنها بطولة غير قوية مقارنة ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وهو ما أثار غضب العديد من لاعبين أفريقيا الكبار.

حيث رد علي جيمي كاراجر كل من أحمد المحمدي وأحمد حسن نجوم منتخب مصر السابقين، قبل أن ينضم إليهم الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال السابق.

كيف رد الحاج ضيوف على جيمي كاراجر؟

كتب أسطورة السنغال عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كأس أمم إفريقيا ليست مجرد بطولة قارية، بل هي واحدة من أكبر ثلاث بطولات كرة قدم في العالم، ويشاهدها أكثر من 1.4 مليار شخص.

إذا تحدثنا بالأرقام، فهي لا تحتاج إلى تبرير: يتم بث البطولة في 170 دولة، ويحقق بثها الرقمي 2.2 مليار مشاهدة، مما يجعلها حدثًا عالميًا لا يقل أهمية."

كما أضاف: "لقد قدمت كرة القدم الإفريقية للعالم العديد من الأساطير مثل صامويل إيتو، ديدييه دروجبا، جورج وياه، جاي جاي أوكوشا، ساديو ماني، محمد صلاح، وغيرهم من النجوم الذين تألقوا في أكبر الأندية والدوريات، أما أنت يا كاراجر، فلا يمكنك مقارنة نفسك مع هؤلاء الأسماء الكبيرة."

واختتم ضيوف تصريحاته بنبرة ساخرة قائلاً: "في إفريقيا، إذا ذكر الناس اسم جيمي كاراجر، قد يظن البعض أنه يتعلق بعلامة تجارية للكاتشب أو المستردة! إذا لم يكن لديك شيء ذا قيمة لتقوله، الأفضل أن تلتزم الصمت."