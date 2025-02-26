رعب في الدوري الإنجليزي.. عصابة منظمة تستهدف نجوم الملاعب

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد الساحة الرياضية في الدوري الإنجليزي حالة من القلق المتزايد بين اللاعبين، في ظل تصاعد حوادث السرقة التي تستهدف ممتلكاتهم الفاخرة.

ومع تكرار الاعتداءات، خاصة في المناطق التي يقطنها نجوم الأندية الكبرى، اتخذ اللاعبون إجراءات أمنية مشددة لحماية أنفسهم وأسرهم من تهديدات عصابة منظمة تتخصص في سرقة السيارات والممتلكات الثمينة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد دفعت التهديدات الأمنية عدداً من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للاستعانة بفرق أمنية متخصصة، عقب تحذيرات بوجود عصابة محترفة تركز على سرقة السيارات.

وتستهدف هذه العصابة بشكل أساسي منطقة تشيشير، التي يقطن بها العديد من نجوم أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون.

وتلجأ العصابة إلى أساليب متطورة، حيث تستخدم ناقلات سيارات لسرقة عدة مركبات دفعة واحدة، ما أثار قلق اللاعبين وأسرهم.

وفي مواجهة هذا التهديد، استعان اللاعبون بخبراء أمنيين من جنود سابقين ومدربي كلاب حراسة لتأمين منازلهم والمناطق التي تُعتبر ذات خطورة عالية.