هل انتهت الحكاية؟.. صلاح يثير الجدل بتصريحات قوية: أريدهم فقط أن يتذكروا

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كتب- محمد خيري:

أطلق النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تصريحات قوية، تنبأ باقتراب انتهاء مشواره مع النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بنهاية الموسم مجانا.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر قناة "TNT SPORT" البريطانية، اليوم الأربعاء :"أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل شيء ما لديّ لهم وللمدينة، ولم أكن كسولاً بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم"

وأضاف "صلاح": "أعتقد أن هذه هيّ طبيعة المدينة يمنحونك الحب وتشعر بالارتباط معهم لأنك تبذل جهدك".

واختتم تصريحاته "أريدهم فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا ثمان سنوات وقدمت كل شيء".

محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا، بفارق ستة أهداف عن الثنائي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كما أن فريقه يتصدر أيضا ترتيب الدوري الإنجليزي.