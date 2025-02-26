بعد تصريحه "كثير البكاء".. أنشيلوتي يفتح النار على رئيس الرابطة

كتب- محمد عبدالهادي:

ردّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، التي اتهم خلالها النادي الملكي بـ"البكاء المستمر" بسبب تكرار شكواه من قرارات التحكيم، معتبرًا أن تيباس لا يحترم جماهير الفريق بتصريحاته.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا: "تيباس يتحدث كثيرًا عن ريال مدريد، لكن حديثه بهذا الأسلوب يفتقر إلى الاحترام لمشجعي الفريق، هناك قضايا أكثر أهمية في الكرة الإسبانية ينبغي عليه التركيز على حلها".

وفيما يتعلق باللاعب التركي الشاب أردا جولر، الذي غاب عن المشاركة في المباريات الأخيرة وسط تقارير تتحدث عن استيائه ورغبته في الرحيل، أوضح أنشيلوتي: "من لديه أي شكوك يمكنه التوجه إلى مكتبي مباشرة، سمعت عن أزمة تخص جولر، لكنني لم ألاحظ أي مشكلة حتى الآن".

وأضاف: "هذا الوضع ليس جديدًا، فقد مر به لاعبون آخرون مثل رودريجو، فينيسيوس، وفالفيردي، الذين احتاجوا لوقت قبل أن يصبحوا عناصر أساسية في أفضل فريق في العالم يجب على الجميع التحلي بالصبر".

وعن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش، رفض المدرب الإيطالي التعليق قائلًا: "لن أناقش هذا الموضوع الآن، سنتحدث داخليًا كما فعلنا في السابق مع ناتشو وتوني كروس، الأساطير في هذا النادي تملك الحق في اتخاذ قراراتها بنفسها".