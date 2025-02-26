في مباراة الـ 8 أهداف.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع برشلونة في الوقت القاتل (فيديو)
كتب - محمد عبد السلام:
انتهت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.
وحسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.
وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 6، وماركوس يورينتي في الدقيقة 84، والكسندر سورلوث في الدقيقة 3+90.
وسجل أهداف برشلونة كل من، بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 21، ومارتينيز في الدقيقة 41، وليفاندوفسكي في الدقيقة 74.
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل على ملعب أتلتيكو مدريد.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
أتليتكو مدريد يضرب برشلونة بهدف مبكر للغاية.
جوليان الفاريز يسجل هدف في أول دقيقة 🤯🔥
pic.twitter.com/Mly4F2KQjL
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) February 25, 2025
أتليتكو مدريد 2- 0 برشلونة في خمس دقائق 🤯
غريزمان يضرب بهدف ثاني ❤️🥶
pic.twitter.com/NwlM7ZVz4C
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!
كوبارسي يفعلها!
برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد
pic.twitter.com/VnnIAmLqAE
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاد برشلونة!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
بيدري يسجل الهدف الأول لصالح الفريق.
برشلونة 1-2 أتليتكو مدريد
pic.twitter.com/YKMj92aFj4
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) February 25, 2025
ريمونتاااااااااااادا! نعم ريمونتادا من برشلونة!
برشلونة يضرب اتليتكو مدريد بهدف ثالث 🤯❤️
برشلونة 3-2 أتليتكو مدريد
pic.twitter.com/5zYUBnpxev
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) February 25, 2025
برشلونة يضرب مرمى أتليتكو بهدف رابع!
لامين يامال الخارق يفعل كل شيء!
ليفاندوفسكي يسجل بسهولة 🤯❤️
pic.twitter.com/i4tKyqbskB
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) February 25, 2025
هدف مهم جدًا جدًا جدًا لصالح أتليتكو مدريد!
أتليتكو مدريد 3-4 برشلونة
pic.twitter.com/JNOrgrmsLs
من يتحمل الهدف؟— عمرو (@bt3) February 25, 2025
pic.twitter.com/4dHIxIt07w
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