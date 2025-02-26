كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 6، وماركوس يورينتي في الدقيقة 84، والكسندر سورلوث في الدقيقة 3+90.

وسجل أهداف برشلونة كل من، بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 21، ومارتينيز في الدقيقة 41، وليفاندوفسكي في الدقيقة 74.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل على ملعب أتلتيكو مدريد.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



أتليتكو مدريد يضرب برشلونة بهدف مبكر للغاية.



جوليان الفاريز يسجل هدف في أول دقيقة 🤯🔥

pic.twitter.com/Mly4F2KQjL — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



أتليتكو مدريد 2- 0 برشلونة في خمس دقائق 🤯



غريزمان يضرب بهدف ثاني ❤️🥶

pic.twitter.com/NwlM7ZVz4C — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!



كوبارسي يفعلها!



برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/VnnIAmLqAE — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاد برشلونة!



بيدري يسجل الهدف الأول لصالح الفريق.



برشلونة 1-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/YKMj92aFj4 — عمرو (@bt3) February 25, 2025

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ريمونتاااااااااااادا! نعم ريمونتادا من برشلونة!



برشلونة يضرب اتليتكو مدريد بهدف ثالث 🤯❤️



برشلونة 3-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/5zYUBnpxev — عمرو (@bt3) February 25, 2025

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برشلونة يضرب مرمى أتليتكو بهدف رابع!



لامين يامال الخارق يفعل كل شيء!



ليفاندوفسكي يسجل بسهولة 🤯❤️

pic.twitter.com/i4tKyqbskB — عمرو (@bt3) February 25, 2025