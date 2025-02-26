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في مباراة الـ 8 أهداف.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع برشلونة في الوقت القاتل (فيديو)

01:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كل من، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 6، وماركوس يورينتي في الدقيقة 84، والكسندر سورلوث في الدقيقة 3+90.

وسجل أهداف برشلونة كل من، بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 21، ومارتينيز في الدقيقة 41، وليفاندوفسكي في الدقيقة 74.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل على ملعب أتلتيكو مدريد.

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