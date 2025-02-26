نتائج مباراة يوم الثلاثاء 25 فبراير

كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الأربعاء الموافق 26 فبراير، إثارة وندية كبيرة في العديد من البطولات الكبرى حول العالم.

وتعادل أتلتيكو مدريد مع برشلونة بنتيجة 4-4 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما فاز إنتر ميلان على نظيره لاتسيو بثنائية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد بورنموث - (2-1)

وولفرهامبتون ضد فولهام - (1-2)

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - (4-1)

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - (4-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الرائد ضد الشباب - (1-2)

الهلال ضد الخلود - (5-1)

الوحدة ضد النصر - (0-2)

الأهلي ضد القادسية - (4-1)

نتائج مباريات كأس ألمانيا

أرمينيا بيليفيلت ضد فيردر بريمن - (2-1)

نتائج مباريات كأس فرنسا

كان ضد جانجون - (3-1)

أنجيه ضد ستاد ريمس - (1-1).. تأهل فريق ستاد ريمس بركلات الترجيح

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - (4-4)

نتائج مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان ضد لاتسيو - (2-0)