نتائج مباراة يوم الثلاثاء 25 فبراير
كتب - محمد عبد السلام:
شهدت المباريات التي أقيمت أمس الأربعاء الموافق 26 فبراير، إثارة وندية كبيرة في العديد من البطولات الكبرى حول العالم.
وتعادل أتلتيكو مدريد مع برشلونة بنتيجة 4-4 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما فاز إنتر ميلان على نظيره لاتسيو بثنائية دون رد.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
برايتون ضد بورنموث - (2-1)
وولفرهامبتون ضد فولهام - (1-2)
كريستال بالاس ضد أستون فيلا - (4-1)
تشيلسي ضد ساوثهامبتون - (4-0)
نتائج مباريات الدوري السعودي
الرائد ضد الشباب - (1-2)
الهلال ضد الخلود - (5-1)
الوحدة ضد النصر - (0-2)
الأهلي ضد القادسية - (4-1)
نتائج مباريات كأس ألمانيا
أرمينيا بيليفيلت ضد فيردر بريمن - (2-1)
نتائج مباريات كأس فرنسا
كان ضد جانجون - (3-1)
أنجيه ضد ستاد ريمس - (1-1).. تأهل فريق ستاد ريمس بركلات الترجيح
نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - (4-4)
نتائج مباريات كأس إيطاليا
إنتر ميلان ضد لاتسيو - (2-0)
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