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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

05:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

مانشستر سيتي

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي توتنهام هوتسبر نظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة محتلا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما يدخل توتنهام اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

وتُنقل المباراة على قناة "بي إن سبورت 2" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر سيتي توتنهام هوتسبر الدوري الإنجليزي الممتاز موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
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