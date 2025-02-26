موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ريال سوسيداد (أنويتا).

ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنقل المباراة على قناة " SSC 1" السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا.

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