موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأنفيلد.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يدخل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

وتنقل المباراة على قناة "بي إن سبورت 1" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وبعض الدوريات الكبرى.

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