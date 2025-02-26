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ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. ميدو في السعودية.. وصالح جمعة ينشر صور أحمد رفعت

12:02 ص الأربعاء 26 فبراير 2025
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    ابنة عبد الواحد السيد تزور شقيقتها في معسكر منتخب مصر للسيدات_1
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    إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده_4
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    أحمد حسام ميدو أثناء زيارته للسعودية_2
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    صالح جمعة ينشر صورة أحمد رفعت_6
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    إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده رفقة زوجته_3
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    كهربا من تدريبات الاتحاد الليبي_8
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    محمد أبو جبل ينشر صورته من التدريبات_9
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    ناصر منسي يحتفل بخطبته_10
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    شيكابالا رفقة حازم إمام_5
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    كريستيانو رونالدو رفقة بعثة النصر_7
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر صالح جمعة لاعب الأهلي السابق صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتب: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله"، فيما نشر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي صورته من التدريبات.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي، صورا رفقة زوجته من خلال احتفاله بعيد ميلاده، فيما نشر ناصر منسي لاعب الزمالك صورته من احتفاله بخطوبته.

ونشر أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، صورته خلال زيارته للسعودية، فيما نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صورته من رحلة الفريق إلى جدة.

وأعاد شيكابالا قائد الزمالك نشر صورته رفقة حازم إمام عضو اللجنة الفنية بالنادي، خلال تدريبات الفريق الأول، ونشرت نور عبدالواحد السيد لاعبة مسار ومنتخب مصر، صورتها وهي تحتضن شقيقتها، خلال زيارة الأخيرة لمعسكر الفراعنة.

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ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور ميدو صالح جمعة أحمد رفعت
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