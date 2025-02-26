ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. ميدو في السعودية.. وصالح جمعة ينشر صور أحمد رفعت

برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر صالح جمعة لاعب الأهلي السابق صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وكتب: "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله"، فيما نشر محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي صورته من التدريبات.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي، صورا رفقة زوجته من خلال احتفاله بعيد ميلاده، فيما نشر ناصر منسي لاعب الزمالك صورته من احتفاله بخطوبته.

ونشر أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، صورته خلال زيارته للسعودية، فيما نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صورته من رحلة الفريق إلى جدة.

وأعاد شيكابالا قائد الزمالك نشر صورته رفقة حازم إمام عضو اللجنة الفنية بالنادي، خلال تدريبات الفريق الأول، ونشرت نور عبدالواحد السيد لاعبة مسار ومنتخب مصر، صورتها وهي تحتضن شقيقتها، خلال زيارة الأخيرة لمعسكر الفراعنة.