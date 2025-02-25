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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

11:47 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت اليوم الثلاثاء، إقامة 4 مواجهات قوية مليئة بالأهداف والندية.

واكتسح كريستال بالاس نظيره أستون فيلا برباعية مقابل هدف، بينما فاز فولهام على ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء

برايتون ضد بورنموث - (2-1)

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - (4-1)

فولهام ضد ولفرهامبتون - (2-1)

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - (4-0)

ومن المقرر أن تستكمل مواجهات الجولة للدوري الممتاز غدا الأربعاء، بمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

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نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد ساوثهامبتون كريستال بالاس ضد أستون فيلا فولهام برايتون
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