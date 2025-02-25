برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وعاد برشلونة بريمونتادا قوية على أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين على استاد لويس كومبانيس الأولومبي.

سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأحرز هدف أتلتيكو الثاني، أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من زمن

اللقاء.

وسجل أهداف برشلونة كل من، بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 21 من زمن المباراة، وإينيجو مارتينيز في الدقيقة 41.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



أتليتكو مدريد يضرب برشلونة بهدف مبكر للغاية.



جوليان الفاريز يسجل هدف في أول دقيقة 🤯🔥

pic.twitter.com/Mly4F2KQjL — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



أتليتكو مدريد 2- 0 برشلونة في خمس دقائق 🤯



غريزمان يضرب بهدف ثاني ❤️🥶

pic.twitter.com/NwlM7ZVz4C — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!



كوبارسي يفعلها!



برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/VnnIAmLqAE — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!



كوبارسي يفعلها!



برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/VnnIAmLqAE — عمرو (@bt3) February 25, 2025