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برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

11:36 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 5 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
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كتب - محمد عبد السلام:

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وعاد برشلونة بريمونتادا قوية على أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدفين على استاد لويس كومبانيس الأولومبي.

سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأحرز هدف أتلتيكو الثاني، أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من زمن

اللقاء.

وسجل أهداف برشلونة كل من، بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 21 من زمن المباراة، وإينيجو مارتينيز في الدقيقة 41.

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برشلونة يعود بريمونتادا مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
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