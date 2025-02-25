4 أهداف في 20 دقيقة.. قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشتعل
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كتب - محمد عبد السلام:
تقام مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.
وتألق أتلتيكو مدريد وبرشلونة في أولى دقائق المباراة، حيث سجل كلا الفريقين 4 أهداف خلال أول 20 دقيقة
سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وأحرز هدف أتلتيكو الثاني، أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من زمن
اللقاء.
وسجل هدفي برشلونة كلا من بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 20.
وتقام بطولة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتقام تلك المباراة على ملعب برشلونة.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
أتليتكو مدريد يضرب برشلونة بهدف مبكر للغاية.
جوليان الفاريز يسجل هدف في أول دقيقة 🤯🔥
pic.twitter.com/Mly4F2KQjL
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) February 25, 2025
أتليتكو مدريد 2- 0 برشلونة في خمس دقائق 🤯
غريزمان يضرب بهدف ثاني ❤️🥶
pic.twitter.com/NwlM7ZVz4C
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!
كوبارسي يفعلها!
برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد
pic.twitter.com/VnnIAmLqAE
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاد برشلونة!— عمرو (@bt3) February 25, 2025
بيدري يسجل الهدف الأول لصالح الفريق.
برشلونة 1-2 أتليتكو مدريد
pic.twitter.com/YKMj92aFj4
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