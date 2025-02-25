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4 أهداف في 20 دقيقة.. قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشتعل

11:15 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة واتلتيكو
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كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وتألق أتلتيكو مدريد وبرشلونة في أولى دقائق المباراة، حيث سجل كلا الفريقين 4 أهداف خلال أول 20 دقيقة

سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأحرز هدف أتلتيكو الثاني، أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من زمن
اللقاء.

وسجل هدفي برشلونة كلا من بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 20.

وتقام بطولة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتقام تلك المباراة على ملعب برشلونة.

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برشلونة اتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا
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