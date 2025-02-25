4 أهداف في 20 دقيقة.. قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشتعل

برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وتألق أتلتيكو مدريد وبرشلونة في أولى دقائق المباراة، حيث سجل كلا الفريقين 4 أهداف خلال أول 20 دقيقة

سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول، جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وأحرز هدف أتلتيكو الثاني، أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 من زمن

اللقاء.

وسجل هدفي برشلونة كلا من بيدري في الدقيقة 19، وباو كوبارسي في الدقيقة 20.

وتقام بطولة كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، وتقام تلك المباراة على ملعب برشلونة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



أتليتكو مدريد يضرب برشلونة بهدف مبكر للغاية.



جوليان الفاريز يسجل هدف في أول دقيقة 🤯🔥

pic.twitter.com/Mly4F2KQjL — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



أتليتكو مدريد 2- 0 برشلونة في خمس دقائق 🤯



غريزمان يضرب بهدف ثاني ❤️🥶

pic.twitter.com/NwlM7ZVz4C — عمرو (@bt3) February 25, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 جنوووووووون!



عاد برشلونة! برشلونة يعود ويسجل التعادل!



كوبارسي يفعلها!



برشلونة 2-2 أتليتكو مدريد

pic.twitter.com/VnnIAmLqAE — عمرو (@bt3) February 25, 2025