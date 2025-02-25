تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة ، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي - مارتينيز - كوبارسي - بالدي

خط الوسط: دي يونج - بيدري - ألمو

خط الهجوم: يامين يامال - رافينيا - توريس