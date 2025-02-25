تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
كتب - محمد عبد السلام:
أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة ، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: كوندي - مارتينيز - كوبارسي - بالدي
خط الوسط: دي يونج - بيدري - ألمو
خط الهجوم: يامين يامال - رافينيا - توريس
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