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منافسة مشتعلة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف كريستيانو

09:55 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - محمد عبد السلام:

اشتعلت منافسة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة، حيث يتنافس عدد من النجوم على لقب الهداف.

وتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين بعدما سجل هدفا في فوز النصر على الوحدة بثنائية دون رد، بينما جاء كريم بنزيما في الوصافة برصيد 16 هدفا.

جدول هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو - النصر - 17 هدفا

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 16 هدفا

3- جوليان كينيونيس - القادسية - 15 هدفا

4- ماركوس ليوناردو - الهلال - 15 هدفا

5- عبد الرازق حمدالله - الشباب - 13 هدفا

6- إيفان توني - الأهلي - 13 هدفا

7- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفا

8- ميزياني ماوليدا - الخلود - 11 هدفا

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كريستيانو رونالدو هدافي الدوري السعودي النصر السعودي
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