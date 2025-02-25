بعد تأخر الحافلة.. النصر يفوز على الوحدة بالدوري السعودي

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة النصر والوحدة التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين في الدوري السعودي.

وحقق النصر الفوز على الوحدة بثنائية دون مقابل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وسجل هدفي النصر كلا من، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 48، وساديو ماني من نقطة الجزاء في الدقيقة 10+90.

وبهذا الفوز رفع النصر نقاطه إلى 47 ليحتل المركز الثالث ب، بينما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة متذيلا جدول ترتيب الدوري السعودي.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، لكن قررت رابطة الأندية السعودية تأجيلها حتى السابعة بعد تأخر حافلة فريق النصر.