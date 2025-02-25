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الهلال يقسو على الخلود بخماسية في الدوري السعودي

08:29 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مباراة الهلال والخلود

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الهلال والخلود التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز على الخلود بخماسية مقابل هدف على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.

وسجل أهداف الهلال كلا من، مالكوم دي أوليفيرا "هدفين" في الدقيقتين 3 و20، وسالم الدوسري "هدفين" في الدقيقتين 4 و55 ، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 28.

وسجل هدف الخلود الوحيد، اللاعب عبد الرحمن السفري في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع الهلال نقاطه إلى 51 ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الخلود عند 25 نقطة ليبقى في المركز الحادي عشر.

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مباراة الهلال والخلود الدوري السعودي ملعب المملكة أرينا
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