الدوري السعودي يعلن سبب تأجيل مباراة النصر والوحدة لمدة ساعة

كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية السعودية عن سبب تأجيل مباراة النصر والوحدة لمدة ساعة، حيث كان مقرر لها السادسة مساء بتوقيت مصر، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

‎تعلن إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ22 بين فريقي الوحدة والنصر، المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025م في تمام الساعة 7:00 م في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة إلى الساعة 8:00 من نفس اليوم.

ويأتي هذا القرار بناءً على تأخر نادي النصر في الوصول لملعب المباراة، واستناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين. والتي تنص على:

وفي حال تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها، بسبب قوة قاهرة، أو عدم صلاحية الملعب للعب المباراة أو تعطل الأضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ الإجراءات التالية؛

يتم تاجيل بدء المباراة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ويجوز لحكم المباراة أن يقرر بدء المباراة قبل انقضاء هذه المدة.

زفي حال انقضاء المدة المحدة في الفقرة أعلاه دون أن يقرر حكم المباراة بدء المباراة، فإن للحكم السلطة التقديرية في اتخاذ أي من الإجراءات التالية

تأجيل بدء المباراة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، في حال رأى احتمالية زوال الأسباب المانعة لبدء المباراة.