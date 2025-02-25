الدوري السعودي يعلن سبب تأجيل مباراة النصر والوحدة لمدة ساعة
كتب - محمد القرش:
أعلنت رابطة الأندية السعودية عن سبب تأجيل مباراة النصر والوحدة لمدة ساعة، حيث كان مقرر لها السادسة مساء بتوقيت مصر، عبر بيان رسمي.
وجاء بيان الرابطة كالتالي:
تعلن إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ22 بين فريقي الوحدة والنصر، المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025م في تمام الساعة 7:00 م في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة إلى الساعة 8:00 من نفس اليوم.
ويأتي هذا القرار بناءً على تأخر نادي النصر في الوصول لملعب المباراة، واستناداً على الفقرة (1) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين. والتي تنص على:
وفي حال تعذر بدء المباراة في الوقت المحدد لها، بسبب قوة قاهرة، أو عدم صلاحية الملعب للعب المباراة أو تعطل الأضواء الكاشفة، أو أي سبب آخر، فيتم اتخاذ الإجراءات التالية؛
يتم تاجيل بدء المباراة لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ويجوز لحكم المباراة أن يقرر بدء المباراة قبل انقضاء هذه المدة.
زفي حال انقضاء المدة المحدة في الفقرة أعلاه دون أن يقرر حكم المباراة بدء المباراة، فإن للحكم السلطة التقديرية في اتخاذ أي من الإجراءات التالية
تأجيل بدء المباراة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، في حال رأى احتمالية زوال الأسباب المانعة لبدء المباراة.
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