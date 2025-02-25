الشباب يفوز على الرائد في الدوري السعودي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الرائد والشباب التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وحقق فريق الشباب الفوز على الرائد بثنائية مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل هدفي فريق الشباب، اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقتين 29 و88.

وسجل هدف فريق الرائد، اللاعب مهدي عبيد في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع فريق الشباب نقاطه إلى 36 ليحتل المركز السادس، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 17 ليتوقف عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب.