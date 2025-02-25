مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

ساوثامبتون

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

الشباب يفوز على الرائد في الدوري السعودي

06:54 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

مباراة الشباب والرائد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة الرائد والشباب التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وحقق فريق الشباب الفوز على الرائد بثنائية مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل هدفي فريق الشباب، اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقتين 29 و88.

وسجل هدف فريق الرائد، اللاعب مهدي عبيد في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع فريق الشباب نقاطه إلى 36 ليحتل المركز السادس، بينما توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 17 ليتوقف عند المركز السادس عشر بجدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الرائد والشباب الدوري السعودي كريستيان جوانكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أرسل لك رسالة مفاجئة".. رسالة منتشرة حذر منها المركزي: تسرق حساباتك
القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (صور وأسماء)
"صرت عايبه".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"