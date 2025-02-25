موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لمواجهة القمة الإسبانية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعد الفوز على فالنسيا بخماسية دون رد، بينما انتصر أتلتيكو على خيتافي بنفس النتيجة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت مصر على استاد لويس كومبانيس الأولمبي.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويلاقي الفائز من ذلك اللقاء، المتأهل من مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالجانب الآخر من نصف النهائي.

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