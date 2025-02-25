كتب- محمد عبدالهادي:

حقق لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، إنجازًا مميزًا بتفوقه على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في إحدى الإحصائيات الفردية اللافتة.

وحصد يامال جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لعام 2024، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا وتألقه اللافت مع برشلونة خلال الموسم المنقضي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "90min" البريطاني، فقد وصل لامين يامال إلى 100 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 51.

وخاض يامال 73 مباراة كأساسي، محققًا ثلاثة ألقاب هي: الدوري الإسباني، كأس السوبر المحلي، وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

واحتفل بمئويته مع برشلونة خلال الانتصار 1-0 على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني بتاريخ 17 فبراير الجاري.

ورغم تفوقه على رونالدو، لم يتمكن يامال من معادلة أرقام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في أول 100 مباراة له مع الفريق الكتالوني.

وإذ سجل ميسي حينها 40 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة، بإجمالي 53 مساهمة تهديفية، وتوج بأربعة ألقاب شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الإسباني.

في المقابل، تفوق يامال على كريستيانو رونالدو، الذي اكتفى خلال أول 100 مباراة له بتسجيل 17 هدفًا وصناعة 25 تمريرة حاسمة، مع لقبين فقط هما السوبر البرتغالي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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