كتب ـ مصطفى الجريتلي:

دافع بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن النجم المصري بصفوفه عمر مرموش وكذلك عن اللاعبين عبدالقادر خوسانوف ونيكو جونزاليس.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام توتنهام الذي عقد اليوم الثلاثاء:"صفقات يناير كانت جيدة للغاية بالنظر لقصر فترة تواجدهم معنا، مرموش وعبدالقادر لعبا مباريات صعبة في فترة قصيرة وكان لهما تأثير جيد جدًا حقًا فقد لعبا أمام تشيلسي، ليتون أورينت، نيوكاسل، ريال مدريد، ليفربول".

وتابع مدرب مانشستر سيتي:"عبدالقادر وصل ولعب ضد تشيلسي ونيوكاسل وريال مدريد وليفربول في جدول صعب ومزدحم، لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة ولكن تأثيره جيد على الفريق، والأمر نفسه ينطبق على مرموش".

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله:" نيكو جونزاليس، الذي انضم للفريق أيضا في ميركاتو الشتاء لعب لفترة أقل لكنه كان جيدًا للغاية".

موعد مباراة سيتي و توتنهام

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره توتنهام عند 09:30 مساء يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق توتنهام المركز 12 برصيد 33 نقطة.

أرقام مرموش مع مانشستر سيتي

وسجل مرموش ثلاثة أهداف فقط مع الفريق خلال 7 مباريات وكان ذلك في مباراتهم أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

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