8 أرقام تاريخية قبل مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

برشلونة يعود بريمونتادا على أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. ميدو في السعودية..

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره نيوكاسل يونايتد، في العاشرة والربع مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد مباراة الثنائي من أكثر المباريات إثارة في المسابقة.

وكانت واحدة من أكثر المباريات إثارة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد، عام 1996، عندما فاز الريدز بنتيجة 4-3، بهدف ستان كوليمور في الوقت بدل الضائع.

واستعرض موقع "أوبتا" للإحصائيات مجموعة من الأرقام التاريخية الخاصة بالمباراة وهي:

-منذ خسارة ليفربول ثلاث مباريات متتالية بين يناير ومارس 2021، فاز الفريق في كل من آخر 12 مباراة على أرضه في منتصف الأسبوع (الثلاثاء والأربعاء والخميس) بالدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة إجمالية 35-6.

-فاز نيوكاسل مرة واحدة فقط في آخر 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق التي تبدأ اللقاء في صدارة الجدول (تعادل 8 وخسر 18)، إذ تغلب على تشيلسي 2-1 في ديسمبر 2014 تحت قيادة آلان باردو.

-ولم يسبق لنيوكاسل الفوز خارج أرضه ضد الفريق المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مباراة (ت 5 خ 15).

- خسر نيوكاسل 13 من آخر 17 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء (فوزان وتعادلان)، وكان فوزه الوحيد في هذه السلسلة أمام بورنموث في يوليو 2020 (4-1) ووست هام في أبريل 2023 (5-1).

-سجل محمد صلاح لاعب ليفربول وصنع في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، موسعًا الرقم القياسي في المسابقة، وأصبح أول لاعب يفعل ذلك في 11 مباراة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ ليونيل ميسي في 2014-2015.

-محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع في مباراتين ضد حامل اللقب في موسم واحد، كما أنه أول لاعب في المسابقة يشارك في 40 هدفًا أو أكثر في موسمين مختلفين، إذ ساهم هذا الموسم بـ 41 هدفًا، بفارق ستة أهداف فقط عن الرقم القياسي للمسابقة (الذي يحمله أندرو كول وآلان شيرر، برصيد 47).

-منذ خسارته لأول مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل 2-0 في أبريل 1994، لم يخسر ليفربول في آخر 28 مباراة ضد نيوكاسل على ملعب أنفيلد في المسابقة (فاز 23 وتعادل 5).

-لم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول (تعادل 5 وخسر 11) منذ فوزه 2-0 في ديسمبر 2015 تحت قيادة ستيف مكلارين.