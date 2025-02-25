استعانا بنفس المحامي.. بيب جوارديولا وزوجته يبدآن إجراءات الطلاق

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كتبت-هند عواد:

بدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وزوجته، إجراءات الطلاق، بعد إعلان الثنائي انفصالهما بعد 30 عاما الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن بيب جوارديولا وزوجته، بدأ في إجراءات الطلاق، لدرجة أنهما استعانا بنفس المحامي.

انفصال بيب جوارديولا وزوجته

أعلن الزوجان انفصالهما بشكل مفاجئ في يناير الماضي، بعد الاتفاق على إنهاء علاقتهما التي استمرت 30 عامًا، لكنهم قررا ألا يخوضا معركة قضائية وتشاركا نفس الفريق القانوني.

واتفق جوارديولا وزوجته على الشروط الأولية لاتفاقية التسوية التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية والتي يمكن الانتهاء منها في غضون أسابيع.

وأوضحت الصحيفة السابقة، أن زواجهما أصبح في مهب الريح منذ خمس سنوات بعد أن قررت كريستينا العودة إلى برشلونة بمفردها، فيما كان يسعى بيب جوارديولا للتقدم مع مانشستر.

وقالت كريستينا إنها "تشعر بحالة رائعة" بعد ظهور أنباء انفصالهما، لكنها رفضت التحدث علنًا عن الانفصال.

ويتأخر مانشستر سيتي بفارق 20 نقطة عن متصدر الدوري ليفربول، تعرضه لهزيمة 2-0 على أرضه من فريق أرني سلوت يوم الأحد الماضي.