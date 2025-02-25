مدرب نيوكاسل يكشف خطته لايقاف خطورة محمد صلاح

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب الإنجليزي إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، عن صعوبة المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن الحد من خطورة النجم المصري محمد صلاح سيكون تحديًا كبيرًا لفريقه.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، شدد هاو على أن التعامل مع لاعب بحجم صلاح يتطلب جهدًا جماعيًا وليس مهمة فردية، موضحًا: "إيقاف صلاح مسؤولية الفريق بأكمله، يجب علينا دعم المنطقة التي يتحرك فيها والعمل ككتلة واحدة".

وأضاف المدرب الإنجليزي: "ندرك أهمية التحضير النفسي لهذه المواجهة، خاصة أن آنفيلد ملعب استثنائي مفعم بالعواطف، نحتاج إلى بداية قوية وتشكيل تهديد حقيقي منذ الدقائق الأولى".

وفيما يتعلق بالضغط النفسي المصاحب للعب على ملعب ليفربول، قال هاو: "نطمح لتقديم أداء مثالي وفق رؤيتنا علينا الاستفادة من دروس مباراتنا الأخيرة ضد مانشستر سيتي، حيث فشلنا في تطبيق خطتنا الهجومية كما أردنا ولم نهاجم بالشكل الكافي".

وأكمل حديثه مؤكدًا على أهمية التركيز العالي في أجواء آنفيلد الصعبة، مشيرًا إلى أن عدم اليقظة قد يكلف فريقه كثيرًا، وقال: "اللعب في آنفيلد فرصة رائعة لأي لاعب، لكن البيئة هناك قد تكون معقدة إذا لم نكن في قمة تركيزنا".

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