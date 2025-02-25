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بعد تصريحات سلوت.. ماذا يحتاج محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية؟

07:30 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح (2) (1)
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    ارني سلوت ومحمد صلاح
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كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن إمكانية فوز المحترف المصري محمد صلاح بالكرة الذهبية، وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "إنها تتعلق في الغالب بالمهاجمين ولكن آخر فائز كان لاعب وسط، من حسن الحظ أن الناس يتحدثون عن إمكانية فوز محمد صلاح بها لأن هذا يعني أنه يؤدي بشكل جيد وهذا يعني أننا نؤدي بشكل جيد".

وأضاف: "بشكل عام، يحتاج اللاعب الذي يفوز بجائزة الكرة الذهبية إلى الفوز بلقب ما أيضا، ولذلك هناك تحديات أمامه وأمامنا، ما يعجبني كثيرا هو أنه يقبل هذا التحدي بتسجيل هدف مهم وصناعة مثله ضد مانشستر سيتي، بالإضافة إلى تألقه دفاعيا في الشوط الثاني، إذا فزنا كفريق بشيء ما، فإن صلاح لديه فرصة أفضل بكثير للفوز بالكرة الذهبية".

ويواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، ففي 27 مباراة خلال الموسم الحالي مع ليفربول، سجل 25 هدفا وصنع 16، بإجمالي 41 مساهمة، متصدرا جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، ليبقى السؤال ماذا يحتاج محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية؟.

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

كشف صحيفة "فرانس فوتبول"، معايير اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية، إذ أنه اللاعب الذي يحصل على أعلى عدد نقاط في التصويت، الذي يشارك فيه 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا".

ويكون اختيار اللاعبين والتصويت على أدائهم بناء على أرقامهم خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.

ويختار كل صحفي 5 لاعبين بالترتيب، يحصل اللاعب الأول على 6 نقاط والثاني (4)،والثالث (3) والرابع (2) والخامس (1).

ويكون اختيار الصحفيين للاعبين، وفقا لعدة معايير، وهي الأداء والإسهامات الحاسمة، كذلك الألقاب التي ساهم اللاعبين في التتويج بها، بجانب اللعب بنزاهة وانضباط.

ومع اقتراب حصد محمد صلاح لبطولة الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول والمساهمة في كل المباراة بالفوز سواء بهدف أو صناعة، قد يحتاج اللاعب التتويج بدوري أبطال أوروبا لضمان المنافسة على الجائزة.

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