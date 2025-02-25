فريق أوروبي عملاق يرغب في ضم محمد صلاح

"لقطة غريبة" نيمار يرتدي كاميرا خاصة على قميصه.. ما القصة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن هوية نادي أوروبي جديد يرغب في التعاقد مع النجم المصري بصفوف فريق ليفربول محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "fichajes" الإسباني، عبر تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ يرغبون في التعاقد مع اللاعب ولكنه سيجد منافسه من ليفربول ونادي الهلال السعودي الذي يرغب في تدعيم صفوفه به قبل انطلاق كأس العالم 2025.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن محمد صلاح سيحسم وجهته المقبلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

وخاض صلاح خلال الموسم الجاري بقميص ليفربول 38 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 21 آخرين.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي شارك محمد صلاح بقميص ليفربول بالموسم الجاري بـ 27 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16 لزملائه خلال 2395 دقيقة لعب.

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