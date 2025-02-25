"مثل القرود".. مورينيو متهم بالعنصرية وجالاتا سراي يلجأ للفيفا

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر ديربي الغضب في الدوري التركي بين فنربخشة وجالاتا سراي، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بسبب العداوة بين الفريقين والأحداث المثيرة التي شهدها اللقاء.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، إلا أن الأحداث المثيرة لم تنتهِ بانتهاء صافرة الحكم، حيث أثار جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي الجدل بتصريحاته المثيرة عقب المباراة.

ماذا قال مورينيو عن فريق جالاتا سراي؟

بعد انتهاء المباراة تحدث مورينيو عن مقاعد بدلاء جالاتا سراي، حيث استغرب رد فعلهم بعد إحدى الالتحامات المبكرة في المباراة ووصفهم "يقفزون مثل القرود".

جالاتا سراي يصدر بيان رسمي للرد علي تصريحات مورينيو

نادي جالاتا سراي لم يصمت على هذه التصريحات ولم تمر مرور الكرام، حيث استنكر ما قاله بشدة وهدد بالتصعيد للفيفا واصفًا إياه بالمستهجن.

وجاء بيان جالاتا سراي كالتالي:

"مورينيو دأب على الإدلاء بتصريحات مهينة تجاه الشعب التركي" منذ توليه تدريب فناربخشه في يونيو 2024، لقد تصاعدت تصريحاته إلى ما هو أبعد من مجرد كلمات غير أخلاقية، حيث وصل إلى خطاب غير إنساني بشكل لا لبس فيه".

وأكد جالاتا سراي في بيانه الرسمي أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بشأن التصريحات العنصرية التي أدلى بها مورينيو، مؤكدًا تقديم الشكاوى للاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

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