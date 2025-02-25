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محمد صلاح ينتظر تحطيم 3 أرقام قياسية أمام نيوكاسل

01:51 م الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح ضد جفارديول
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، لتحقيق إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال مواجهة فريقه المرتقبة ضد نيوكاسل يونايتد غدًا الأربعاء.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لنادي ليفربول، يتطلع صلاح لهز شباك نيوكاسل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، مما سيجعله معادلًا لرقم مايكل أوين، الذي سبق وسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام الفريق ذاته خلال الفترة ما بين أغسطس 1998 ومايو 2001.

ولا يقتصر طموح صلاح على معادلة رقم أوين فقط، إذ يحتاج لتسجيل هدف وحيد في مباراة الغد لتحقيق إنجاز فريد يتمثل في تسجيل 10 أهداف أو أكثر على ملعب "أنفيلد" وأكثر من 10 أهداف خارج الديار في ثلاثة مواسم مختلفة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الرقم القياسي الثالث الذي يبحث عنه صلاح، هو في حال تسجيله هدفين ليتقدم للمركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي، حيث يفصله هدفين عن صاحب المركز السادس سيرجيو اجويرو صاحب 184 هدفا.

وسجل صلاح طوال تاريخه بمسابقة البريميرليج 182 هدفًا يحتل بهم المركز السادس في قائمة الهدافين، ويفصله هدفين عن المهاجم أجويروا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 184 هدفا.

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