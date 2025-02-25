نيمار يرتدي كاميرا خاصة على قميصه

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة مبتكرة تهدف لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير، دخل النجم البرازيلي نيمار ملعب المباراة ضد كورينثيانز وهو يرتدي قميصًا مزودًا بكاميرا صغيرة ضمن مبادرة من قناة Santos TV.

ما السر وراء ارتداء نيمار لكاميرا خاصة على قميصه؟

جاءت الفكرة من قناة Santos TV، لتوثيق الأجواء الداخلية للمباراة ونقل حماس النجم البرازيلي بشكل أكثر قربًا وواقعية للمشاهدين.

وركزت اللقطات التي التقطتها الكاميرا على كواليس المباراة، حيث سجلت لحظات مميزة مثل الأجواء في النفق المؤدي إلى الملعب، دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، مراسم قرعة البداية، وتحيات اللاعبين عقب عزف النشيد الوطني.

الجدير بالذكر أنه تمت إزالة الكاميرا من قميص نيمار قبل انطلاق المباراة، في إطار الالتزام بلوائح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، على أن تُعرض اللقطات لاحقًا عبر قناة النادي، مانحةً الجماهير فرصة فريدة لمتابعة أجواء المواجهة من منظور أحد أبرز نجوم الفريق.

أرقام نيمار مع سانتوس البرازيلي

منذ انتقال النحم البرازيلي إلى فريقه الأم في الميركاتو الشتوي الأخير بعد رحيله عن الهلال السعودي، خاض اللاعب 6 مباريات بقميص سانتوس.

ونجح خلال الـ 6 مباريات في صناعة 3 أهداف وتسجيل هدفين، ليسهم في 5 أهداف مع فريقه.

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