"منافسة مغشوشة".. فتح تحقيق رسمي ضد ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح تحقيق رسمى ضد ريال مدريد، وذلك بعد شكوى رسمية تقدمت بها رابطة الدورى الإسبانى بسبب البيان الذى أصدره النادى بشأن قرارات التحكيم.

بيان ريال مدريد ضد التحكيم

يوم 3 فبراير وعقب مباراة اسبانيول، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا عنيفًا أتهم خلاله الحكام والمسابقة بالمغشوشة وأن الأخطاء التحكيمية فاقت حدود البشر وهو ما يهدد نزاهة الدوري.

رد فعل الاتحاد الإسباني على بيان ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني "الليجا" قبلت الشكوى المقدمة ضد ريال مدريد، على خلفية بيانه الأخير.

وبحسب الصحيفة، ستستغرق اللجنة التأديبية أو القاضي المكلف بالقضية نحو أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن توقيع عقوبة على النادي أو إغلاق الملف.

وفي حال تقرر معاقبة ريال مدريد، فأن العقوبة المتوقعة ستكون غرامة مالية فقط دون أي خصم من نقاط الفريق في الدوري.

وسيشرع الاتحاد الإسباني في فتح تحقيق رسمي في القضية، مع تعيين قاضٍ مختص لدراسة الملف وتقديم توصياته للجنة الانضباط خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

وتشمل هذه التوصيات احتمالية فرض عقوبات على النادي أو مسؤوليه بسبب التصريحات العلنية المنتقدة للتحكيم.

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