قبل صدام الليلة.. 9 معلومات عن مبارة برشلونة وأتليتكو مدريد

كتب- محمد عبدالهادي:

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي برشلونة ونظيره أتليتكو مدريد، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2024 /2025.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات والحقائق عن مباراة برشلونة واتليتكو مدريد الليلة كالتالي:

1_ سبق وأن التقى الفريقان من قبل في الدوري الإسباني 173 مرة، حقق البلوجرانا 79 انتصارًا، بينما حسم الأتلتي 52 مواجهة، وحضر التعادل بينهما في 42 مرة.

2_ التقى الفريقان في 47 مباراة سابقة في كأس الملك، فاز برشلونة في 22 مباراة، بينما فاز أتلتيكو في 16 لقاء، وساد التعادل في 9 مواجهات.

3_ تأهل برشلونة إلى نصف النهائي بعد انتصاره الكبير 5-0 على فالنسيا، بينما تأهل أتلتيكو مدريد علي حساب خيتافي بنفس النتيجة.

4_ الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من فريقي ريال مدريد و ريال سوسيداد بالنهائي يوم 26 أبريل القادم.

5_ يتصدر برشلونة قائمة أكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبًا، ويأتي خلفه أتليتك بيلباو برصيد 24 لقبًا.

6_ تبلغ القيمة السوقية لفريق برشلونة 1.01 مليار يورو ، بينما تبلغ قيمة أتلتيكو مدريد 496.80 مليون يورو.

7_ النجم الشاب لامين يامال هو أغلى اللاعبين في صفوف الفريقين بـ180 مليون يورو.

8_ آخر لقاء بينهما في كأس إسبانيا بنفس الدور، كان في موسم 2016-2017، و فاز برشلونة بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتين الذهاب والإياب.

9_ ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين برصيد 32 هدفًا.

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