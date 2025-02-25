رد فعل قوي من المحمدي على تصريحات كاراجر بخصوص محمد صلاح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر أحمد المحمدي قائد منتخب مصر والذي يشغل حاليًا منصبًا إداريًا في أستون فيلا، تصريحات نجم منتخب انجلترا وفريق ليفربول جيمي كاراجر.

وكتب المحمدي عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس الإثنين:"جيمي كاراجر لا يعرف ما هي البطولات الكبرى لأنه لم يفز بها قط كأس الأمم الأفريقية هي بطولة كبرى وفخور جدًا بالفوز بها مرتين".

وكان كاراجر قد قلل من أهمية تتويج محمد صلاح بكأس أمم أفريقيا حال رغبته في الحصول على الكرة الذهبية؛ إذ قال خلال الاستوديو التحليلي عقب مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس":"أعتقد أن المشكلة أنه يلعب لمنتخب مصر ومن المحتمل ألا يشارك في بطولة كبرى وألا تكون لديه فرصة كبيرة للفوز بها، وأعتقد أن الكرة الذهبية تعتمد على دوري أبطال أوروبا أو بطولة كبرى".

وهي التصريحات التي أثارت جدلاً وردود فعل غاضبة تجاه النجم الإنجليزي وتقليله من قيمة البطولة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي 2024/25

وخاض صلاح خلال الموسم الجاري بقميص ليفربول 38 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 21 آخرين.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي شارك محمد صلاح بقميص ليفربول بالموسم الجاري بـ 27 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16 لزملائه خلال 2395 دقيقة لعب.

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