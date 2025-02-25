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"سجل وصنع ولقطات حماسية".. الاتحاد الليبي ينعش كهربا بعد رحيله عن الأهلي

08:45 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
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    احتفال كهربا بهدفه في شباك الاتحاد
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    محمود كهربا بقميص الاتحاد الليبي
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يعيش المحترف المصري بصفوف الاتحاد الليبي محمود عبدالمنعم "كهربا" فترة مميزة مع ناديه الجديد بعد فترة كانت مليئة بالصعاب مع النادي الأهلي؛ إذ لم يكن يشارك كثيرًا وتم تغريمه ماليًا.

انتقال كهربا لصفوف الاتحاد الليبي

وكان نادي الاتحاد الليبي قد ضم كهربا قادمًا من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة قبل أن يفعل بند شراء عقد اللاعب بعد ظهوره الجيد مع الفريق.

أرقام كهربا مع الاتحاد الليبي

بداية كهربا مع الاتحاد الليبي كانت من مواجهة المجد بالجولة العاشرة من الدور الأول والتي شارك بها أساسيًا وسجل هدفًا خلال اللقاء الذي انتهى بهدف لكل فريق.

وانتعش كهربا مع الاتحاد الليبي خلال مشاركاته بعد ذلك إذ أصبح يعتمد عليه الجهاز الفني لفريقه كما ظهر في أكثر من لقطة حماسية بالملعب لاقت استحسان جماهير ناديه.

وشارك كهربا بعد ذلك لمدة 45 دقيقة أمام نظيره الأولمبي وانتهى اللقاء بخسارتهم بهدفين نظيفين ثم تعادلوا في الجولة التالية بهدف لمثله أمام السويحلي في مباراة شارك بها اللاعب المصري لمدة 24 دقيقة.

وتوهج كهربا خلال المباراة الماضية له مع الاتحاد الليبي؛ إذ ساهم في هدف وصنع آخر في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على نظيرهم أبو سليم.

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الاتحاد الليبي محمود عبدالمنعم كهربا الدوري الليبي
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