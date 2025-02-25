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نتائج مباريات يوم الإثنين 24 فبراير

12:39 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

نتائج مباريات يوم الإثنين

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كتب - محمد عبد السلام:

شهدت المباريات التي أقيمت أمس الاثنين الموافق 24 فبراير ، العديد من المنافسات القوية خلال مواجهات الدوري الإسباني والدوري السعودي.

وتعادل فريق إشبلية أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وفاز روما على مونزا برباعية في الدوري الإسباني.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ريال مايوركا - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد مونزا - (4-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الأخدود ضد الفتح - (1-3)

ضمك ضد العروبة - (1-2)

نتائج مباريات تشامبيون

شيفيلد يونايتد ضد ليدز يونايتد - (1-3)

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نتائج المباريات الدوري الاسباني
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