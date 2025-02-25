مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير العديد من المباريات شديدة المنافسة في مختلف البطولات حول العالم ومن أبرز مباريات اليوم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويشهد اليوم أيضًا مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي وإنتر ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد بورنموث - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

وولفرهامبتون ضد فولهام - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

كريستال بالاس ضد أستون فيلا - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

تشيلسي ضد ساوثهامبتون - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10:30 مساء - SSC 1

موعد مباريات كأس إيطاليا

إنترميلان ضد لاتسيو - 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

موعد مباريات كأس ألمانيا

أرمينيا بيلفيلت ضد فيردر بريمن - 9:45 مساء - بي إن سبورت

موعد مباريات كأس فرنسا

كان ضد جانجون - 10:00 مساء - بي إن سبورت 6

أنجيه ضد ستاد ريمس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد ضد الشباب - 4:10 مساء - SSC 1

الهلال ضد الخلود - 5:30 مساء - SSC Extra 1

الوحدة ضد النصر - 6:00 مساء - الكأس أكسترا 2

الأهلي ضد القادسية - 7:30 مساء - SSC 1

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