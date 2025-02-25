موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير ، في ذهاب مواجهات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس.

وتقام مباراة الإياب بين فريق برشلونة و أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل على ملعب أتليتكو مدريد.

وعند فوز أحد من كلا الفريقين سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وتنقل المباراة على قنوات "SSC 1" السعودية الناقل الحصري لبطولة كأس ملك إسبانيا.