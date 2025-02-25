موعد مباراة تشيلسي وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف نادي تشيلسي نظيره ساوثهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج بانجلترا.

ترتيب تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة ، بينما يدخل ساوثهامبتون اللقاء وهو متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون

وتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وتبث المباراة على قناة "بي إن سبورت 1".