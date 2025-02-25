اشتعال المنافسة في دوري تشامبيونشيب بعد فوز ليدز على شيفيلد

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الإثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري تشامبيونشيب على ملعب برامول لين بانجلترا.

أهداف ليدز يونايتد و شيفيلد

وسجل أهداف ليدز يونايتد كلا من جونيور فيربو في الدقيقة 72 ، و أوتاناكا في الدقيقة 89 ، و يويل بيرو في الدقيقة 1+90.

وسجل هدف شيفيلد يونايتد الوحيد اللاعب إيلان ميسيار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14 من عمر المباراة.

وعزز فريق ليدز يونايتد صدارته لجدول ترتيب دوري المسابقة برصيد 75 نقطة ، بينما جاء شيفيلد يونايتد ثاني جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق خمس نقاط عن فريق بيرنلي الحاصل على المركز الثالث.