اشتعال المنافسة في دوري تشامبيونشيب بعد فوز ليدز على شيفيلد
كتب - محمد عبد السلام:
فاز فريق ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف مساء أمس الإثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من دوري تشامبيونشيب على ملعب برامول لين بانجلترا.
أهداف ليدز يونايتد و شيفيلد
وسجل أهداف ليدز يونايتد كلا من جونيور فيربو في الدقيقة 72 ، و أوتاناكا في الدقيقة 89 ، و يويل بيرو في الدقيقة 1+90.
وسجل هدف شيفيلد يونايتد الوحيد اللاعب إيلان ميسيار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14 من عمر المباراة.
وعزز فريق ليدز يونايتد صدارته لجدول ترتيب دوري المسابقة برصيد 75 نقطة ، بينما جاء شيفيلد يونايتد ثاني جدول الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق خمس نقاط عن فريق بيرنلي الحاصل على المركز الثالث.
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