روما يكتسح مونزا في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق روما برباعية نظيفة على نظيره مونزا مساء الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف روما ومونزا في الدوري الإيطالي

وسجل أهداف فريق روما كل من أليكسيس أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 10، إلدور شومورودوف في الدقيقة 32، خوسي تاسيندي في الدقيقة 73، وبريان كريستانتي في الدقيقة 88.

ترتيب روما ومونزا في الدوري الإيطالي

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد مونزا عند النقطة 14 ليحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي.