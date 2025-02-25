ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة ميدو.. وداع ماهر.. واحتفال نجم الأهلي السابق

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بالصور.. كيف تلقي ميدو التهنئة بعيد ميلاده من أندية أوروبا؟

كتب ـ محمد خيري:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة بصحبة أحمد حسام ميدو لتهنئته بعيد ميلاده.

وحرص أحمد سامي مدافع فريق بيراميدز، على نشر صورته عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، في مباراة فريقه الماضية أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري المصري.

ومن جانبه نشر محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي، صورة عبر حسابه الشخصي، وهو في مران فريقه استعدادا للمباراة المقبلة.

وشارك النجم المصري محمد عبدالمنعم متابعيه بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يجلس في الجيم خلال مران فريقه نيس الفرنسي.

ونشر عمر خضر لاعب فريق أستون فيلا، صورة خلال مشاركته في إحدى مباريات فريقه في دوري الشباب الإنجليزي.

وحرص صلاح محسن، لاعب فريق المصري، على وداع علي ماهر، بعد رحيله من تدريب الفريق البورسعيدي، وتدريب فريق سيراميكا كليوباترا.

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