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يتصدره أندي كول.. صلاح يقترب من تحقيق رقما قياسيا تاريخيا

05:00 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    صلاح ودي بروين
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كتب - محمد القرش:

يقترب المحترف المصري، محمد صلاح، من تحقيق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل صلاح المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد منذ عام 1992، حيث يمتلك المصري 41 مساهمة بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويفصل صلاح 6 مساهمات فقط من أجل معادلة أندي كول متصدر جدول ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في موسم واحد عبر التاريخ.

جدول ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في تاريخ البريميرليج

1. أندي كول (نيوكاسل يونايتد) - 93/94 - 47 مساهمة

2. آلان شيرر (بلاكبيرن) - 94/95 - 47 مساهمة

3. تيري هنري (أرسنال) - 2002/2003 - 44 مساهمة

4. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22/23 - 44 مساهمة

5. لويس سواريز (ليفربول) - 13/14 - 43 مساهمة

6. محمد صلاح (ليفربول) - 17/18 - 42 مساهمة

7. محمد صلاح (ليفربول) - 24/25 "جاري" - 41 مساهمة

8. تيري هنري (أرسنال) - 2004/2005 - 39 مساهمة

9. دروجبا (تشيلسي) - 2009/10 - 39 مساهمة

10. فان بيرسي (أرسنال) - 11/12 - 39 مساهمة

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محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي أندي كول آلان شيرر هالاند
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