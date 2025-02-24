تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف فريق ريال سوسيداد نظيره ريال مدريد أمس الأربعاء الموافق 26 فبراير ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فريق ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تأهل ريال سوسيداد إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره أوساسونا بهدفين دون مقابل.

وحصل فريق ريال مدريد على بطولة كأس ملك إسبانيا 20 مرة، بينما حصل ريال سوسيداد على البطولة 3 مرات فقط.

سيلاقي فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، حيث يلتقي الفريقان في مباراة الذهاب على ملعب أنويتا يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، وفي مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل.

ويشهد تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ومنافسه ريال سوسيداد ندية كبيرة على صعيد منافسات كأس ملك إسبانيا، حيث سبق أن التقى الفريقان في 19 مباراة ضمن هذه البطولة منذ نشأتها.

فاز ريال مدريد في تسع مواجهات، بينما فاز فريق ريال سوسيداد في تسع مواجهات أيضًا، وتعادل الفريقان في مواجهة واحدة فقط.