"تسريح 200 موظف وتقليل الوجبات".. ماذا يحدث داخل مانشستر يونايتد؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعتزم مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تقليل الخيارات في وجبة الغداء بالمدينة الرياضية له للحساء والشطائر فقط على أن يسري القرار بجميع الفرق باستثناء الفريق الأول لكرة القدم بجانب تسريح قرابة 200 موظف.

صحيفة ديلي ميل البريطانية، أشارت عبر تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي يهدف منها النادي إعادة الهيكلة؛ لتحسين الاستقرار المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل النادي.

الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، عمر برادة والمديرة التنفيذية للعمليات كوليت روش اجتماعا في وقت سابق من اليوم بالموظفين بالنادي وأخبروهم بخطتهم للفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موظفي النادي لن يستمتعون بوجبات الغذاء المجانية بكافتيريا ملعب أولد ترافورد على أن يتم تقديم الفاكهة لهم بدلاً من ذلك مما سيجعل النادي يوفر مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد استغنى عن 250 موظف خلال العام الماضي ـ 2024 ـ.

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