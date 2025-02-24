جوميز يقود الفتح للابتعاد عن مناطق الهبوط بالدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

قاد المدير الفني البرتغالي لفريق الفتح، جوزيه جوميز، ناديه للابتعاد عن مناطق الهبوط بالدوري السعودي بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وفاز الفتح على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح الفتح بقدم اللاعب دجانيني في الدقيقة الـ 26 من عمر المباراة ثم جاء هدف التعادل للأخدود بقدم اللاعب ناوليدج موسونا في الدقيقة الـ 30.

وسجل اللاعب سفيان بن دبكة الهدف الثاني لفريق الفتح في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثالث بقدم اللاعب مراد باتنا في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة.

وصعد فريق الفتح إلى المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد صاحب ال…