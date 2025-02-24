ميسي يعتدي على مدرب مغربي في الدوري الأمريكي

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم الكثير من الجدل، ليس بسبب نتيجتها المثيرة فحسب، بل بسبب تصرفات غير معتادة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فعلى الرغم من تألقه في صناعة هدفي فريقه، إلا أن المواجهة شهدت لحظات توتر انتهت بمشادة مع الحكم واحتكاك مع مدرب نيويورك سيتي، لتتحول الأنظار من الأداء داخل الملعب إلى الجدل خارجه.

ماذا حدث مع ميسي وحكم المباراة؟

رغم مساهمة ميسي الحاسمة في تجنب الخسارة، حصل ميسي على بطاقة صفراء مباشرة بعد هدف التعديل، بسبب اعتراضه الحاد على قرارات الحكم.

وانتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يظهر ميسي وهو يتحدث مع الحكم بأسلوب غير لائق عقب صافرة النهاية، في مشهد أثار الكثير من الجدل.

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث أظهرت اللقطات ميسي وهو يتوجه إلى المغربي مهدي بالوشي، المدرب المساعد لفريق نيويورك سيتي، ويمسكه من رقبته بطريقة غير مقبولة قبل مغادرته أرض الملعب، وسط دهشة واضحة من الجهاز الفني للفريق المنافس.